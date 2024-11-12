Gözlerine inanamadı! En yakın arkadaşı ve eşini aynı yatakta yakaladı: Öfkeden deliye dönen kadın ortalığı birbirine kattı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Fujian eyaletinde yaşayan bir kadın eve döndüğünde tüm evin ışıklarının kapalı olmasından şüphelendi. Çünkü eşinin evde çocuklarına bakıyor olması gerekiyordu. Yatak odasından sesler geldiğini duyan kadın oraya doğru yöneldiğinde gözlerine inanamadığı bir manzarayla karşılaştı.

Suçüstü yakalanmanın utancından hem kocası hem de en yakın arkadaşı battaniyelerle örtünmek zorunda kaldı. Kadın hiçbir şey söylemeden hem eşine hem de eşinin sevgilisine saldırdı. O anlar saniye saniye sosyal medyadan paylaşıldı.