Gözünüzdeki kızarlıklığı sakın hafife almayın

Gözlerinizin Sağlığınızla İlgili Söylemeye Çalıştığı 8 Şey

1 / 8 Kalıcı Arpacık Eğer bir kez olsun arpacık çıkardıysanız, ne kadar acı ve rahatsızlık verici olduğunu biliyorsunuz. Göz çevresindeki birkaç gün içinde yok olan yağ bezleri olarak adlandırılan arpacıklar, eğer kalıcılaşmaya başlıyorsa, ciddi aksaklıklara neden olabilir. Eğer arpacık uzun süre kalıyorsa, kötücül karsinoma (kötücül ur) belirtisi olabilir. Eğer iyileşmediğini ya da aynı yerde kaldığını fark ediyorsanız, bir doktora görünmenin vakti gelmiştir.

2 / 8 Kaş Dökülmesi Kaş dökülmesinin yaşlanma, stres ya da yetersiz beslenmeden kaynaklanan besin eksikliği gibi birçok nedeni olabilir. Bölgesel kelleşme de bunun bir nedeni olabilir elbette, ancak bu binde bir karşılaşılan bir hastalık. Kaş dökülmesinin en çok karşılaşılan nedenlerinden birisi de hiptiroid hastalığı. Eğer kaşlarınızın seyrekleştiğini fark ediyorsanız bir doktora gidip tiroid bezlerinize baktırmakta yarar var.

3 / 8 Bulanık görme Birçoğumuz çalışırken bilgisayar başında saatler geçiriyoruz, ki bu da bulanık görmenin ya da göz yanmasının en önemli nedenlerinden birisi. Şimdilerde bu durumla o kadar çok karşılaşılıyor ki artık elektronik ekranların kullanımından kaynaklanan bu gibi bozukluklara "kuru göz sendromu" ya da "dijital göz gerilmesi" isimleri verilmiş. Bu belirtilerden herhangi birisiyle karşılaşıyorsanız bir göz doktoruna kısa zaman içerisinde başvurmanız gerek.

4 / 8 Kör noktalar Etrafa bakarken görüş alanınız içnide görmediğiniz bir bölge olmasını fark etmek, biraz korkutucu. Bu genellikle migrenin bir türü olup "Auralı Migren" olarak tanımlanan bir hastalığın belirtisi gibi. Yukarıdaki görüntüye benzer bir görme bozukluğunuz varsa, ya da bunun çok hafif bir hali bile sizi rahatsız ettiyse doktora görünmelisiniz.

5 / 8 Göz Şişmesi Gözlerinizin şiştiğini fark ettiniz mi hiç? Biraz ovup ya da kırptıktan sonra görüşünüz tekrar netleşir. Eğer sıklıkla gözünüz şişkin görünüyorsa, bu tiroid göz hastalığı riski olabilir: yani tiroidiniz aşırı çalışıyor.

6 / 8 Göz Beyazının Sararması Her gün aynaya bakıyoruz elbette. Bu yüzden böyle bir şeyi fark etmemeniz neredeyse imkansız. Yetişkinler de yeni doğanla da bu sorunla karşılaşabilir. Ancak bu, tahmin ettiğinizden daha önemli bir sorun. Sarılıkla karşılaşırsanız bir doktora görünmenizde yarar var.

7 / 8 Şeker Hastalığına Bağlı "Bulutlu" Görüntü Diyabet hastaları, sağlığına çok özen göstermek zorunda, elbette. Özellikle de gözlerine. Karşılaşabilecekleri problemlerden birisi de diyabetik retinopatidir. Işığa duyarlı retina dokusunda bulunan kan damarlarının zarar görmesiyle ortaya çıkan bu sorun "bulutlu" görüntünün nedeni olabilir. Bu sorunu ciddiye alıp doktora başvurmanız gerek.