Gözyaşları şelale: Ağda yapmanın püf noktaları

Kadınlar olarak erkeklere özendiğimiz bazı zamanlar vardır. Bunların en başında da ağda günlerimiz gelir. Ağda yapmak, zahmetli ve can yakıcı bir işlemdir. Kollar, bacaklar, koltuk altı, genital bölge derken tüm vücudumuz acılar içinde kalır. Tüm bu acıların sonunda ise pürüzsüz bir vücuda sahip oluruz. Fakat her zaman çok acı çekmenize gerek yok. Ağda yaparken acı çekmemek için sadece birkaç ipucuna ihtiyacınız var. Bu sayede ağda işlemini çok daha rahat atlatabilirsiniz. NASIL AĞDA YAPILIR? 1. AĞDA YAPMAK İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLEYİN Ağda yaptığınız zamanın önemli olduğu aklınıza gelir miydi? Evet, acısız ağda yapmanın yolları arasında doğru zamanı beklemek de yer alır. Bunun için en doğru zaman ise regl döneminden sonraki haftadır. Çünkü bu haftada ağrı eşiğiniz oldukça yüksek olur ve acıya daha dirençli olursunuz. Ayrıca hormonlardan dolayı tüyler de daha yavaş çıkar. 2. AĞDAYA BAŞLAMADAN ÖNCE CİLDİNİZİ HZIRLAYIN Cildiniz her zaman ağdaya hazır değildir. Ağda hazırlığı, temizlikle başlar. Ağda yapacağınız bölgelerin temizliğini iyi yapmalısınız. Bir sabunla yıkayıp iyice durulamak etkili olur. Yağlı ya da kirli bir cilde ağda yapmak, sivilcelere yol açar ve cildinizin kızarmasına sebep olur. Cildiniz temizlendikten sonra tüyler ağdaya daha kolay yapışır ve daha etkili bir sonuç elde edersiniz.

Ağda yapmadan önce uyuşturma ve pudralama yöntemleri de ağdaya hazırlık sürecine dahildir. Uyuşturma işlemi için başlamadan önce ağrı kesici içebilirsiniz. Fakat bilinçsiz ağrı kesici kullanımı zararlı olabileceği için uyuşturucu krem ve spreyleri tercih etmeniz daha sağlıklı olur. Sonrasında ağda yapılacak bölgeye pudra sürmeniz hem acıyı azaltır, hem de ağdanın daha iyi yapışmasını sağlar. Pudra kullanımı bacaklara ağda yapmanın püf noktaları arasında da en etkili yöntemlerden birisidir. 3. BAŞKA BİR ŞEYE ODAKLANARAK ACINIZI UNUTUN Ağda yaparken aynı anda başka bir şeyle de ilgilenmeniz işinizi kolaylaştırır. Örneğin televizyonda sevdiğiniz bir programı ya da diziyi açıp tüm dikkatinizi oraya verebilirsiniz. Böylece acıyı daha az hissedersiniz. Aynı şekilde internette gezinebilir, sosyal ağlarda dolaşabilir ya da elinizden geliyorsa kitap okuyabilirsiniz. 4. AĞDA BANTLARININ BOYUTLARINI İYİ AYARLAYIN Bazı kadınlar ağdayı tek seferde sürerek daha az acı hissetmeyi amaçlar. Belki daha az acı hissedersiniz fakat tek seferde yapmanız etkisiz bir yöntemdir. Bu amaçla büyük bir ağda bandı kullanan ve tek seferde tüm bölgeyi halletmek isteyen kadınlar ne yazık ki hüsranla karşılaşır. Çünkü kıl ve tüylerin uzunlukları, sertlikleri ve yönleri farklıdır. Bu nedenle küçük ağda bantları kullanmak daha mantıklıdır.

5. TÜYLER YETERİNCE UZAMADAN AĞDA YAPMAYIN Özellikle bacaklarının sürekli temiz kalmasını isteyen kadınlar, sık sık ağda yapmak ister. Fakat ağda yapılması için tüylerin belirli bir seviyeye kadar uzamış olması gereklidir. Yarım santimden kısa olan tüyler ağdaya yapışmaz ve boş yere acı çekmiş olursunuz. Bu nedenle ağda yapmak için acele etmeyin, tüylerin uzamasını bekleyin. Aynı şekilde fazla uzayan tüyler de işinizi zorlaştırır. Ağda yaparken çok uzun tüyler kopar. Hem bacağınız tüylerden temizlenmez hem de canınız çok yanar. Bu nedenle fazla uzamış olan tüyleri makasla kısaltmayı ya da iplle almayı deneyebilirsiniz. 6. AĞDAYI SOĞUTMADAN CİLDİNİZE UYGULAYIN Ağda, ancak sıcak olarak sürüldüğünde etkili olur. Ağdayı ısıttıktan sonra soğutmadan uygulamalısınız. Soğuyan ağda tüylerinizi almayacağı gibi gereğinden fazla acı çekmenize sebep olur. Bunun önüne geçmek için bir ağda ısıtıcısı alabilirsiniz. 7. AĞDA SONRASI BAKIMI UNUTMAYIN Ağda sonrası cildiniz biraz yorulabilir. Oluşabilecek tahrişleri önlemek için krem kullanmalısınız. Bebekler için kullanılan pişik kremleri tahrişleri önelemede etkilidir. Ayrıca ağda sonrası peeling yapmak da oldukça faydalı bir yöntemdir. Peeling yapmak batık oluşumunun da önüne geçer.