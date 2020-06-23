KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Gözyaşları şelale: Ağda yapmanın püf noktaları

Gözyaşları şelale: Ağda yapmanın püf noktaları

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar olarak erkeklere özendiğimiz bazı zamanlar vardır.

Gözyaşları şelale: Ağda yapmanın püf noktaları

Kadınlar olarak erkeklere özendiğimiz bazı zamanlar vardır. Bunların en başında da ağda günlerimiz gelir. Ağda yapmak, zahmetli ve can yakıcı bir işlemdir. Kollar, bacaklar, koltuk altı, genital bölge derken tüm vücudumuz acılar içinde kalır. Tüm bu acıların sonunda ise pürüzsüz bir vücuda sahip oluruz. Fakat her zaman çok acı çekmenize gerek yok. Ağda yaparken acı çekmemek için sadece birkaç ipucuna ihtiyacınız var. Bu sayede ağda işlemini çok daha rahat atlatabilirsiniz.

NASIL AĞDA YAPILIR?

1. AĞDA YAPMAK İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLEYİN

Ağda yaptığınız zamanın önemli olduğu aklınıza gelir miydi? Evet, acısız ağda yapmanın yolları arasında doğru zamanı beklemek de yer alır. Bunun için en doğru zaman ise regl döneminden sonraki haftadır. Çünkü bu haftada ağrı eşiğiniz oldukça yüksek olur ve acıya daha dirençli olursunuz. Ayrıca hormonlardan dolayı tüyler de daha yavaş çıkar.

2. AĞDAYA BAŞLAMADAN ÖNCE CİLDİNİZİ HZIRLAYIN

Cildiniz her zaman ağdaya hazır değildir. Ağda hazırlığı, temizlikle başlar. Ağda yapacağınız bölgelerin temizliğini iyi yapmalısınız. Bir sabunla yıkayıp iyice durulamak etkili olur. Yağlı ya da kirli bir cilde ağda yapmak, sivilcelere yol açar ve cildinizin kızarmasına sebep olur. Cildiniz temizlendikten sonra tüyler ağdaya daha kolay yapışır ve daha etkili bir sonuç elde edersiniz.

Ağda yapmadan önce uyuşturma ve pudralama yöntemleri de ağdaya hazırlık sürecine dahildir. Uyuşturma işlemi için başlamadan önce ağrı kesici içebilirsiniz. Fakat bilinçsiz ağrı kesici kullanımı zararlı olabileceği için uyuşturucu krem ve spreyleri tercih etmeniz daha sağlıklı olur. Sonrasında ağda yapılacak bölgeye pudra sürmeniz hem acıyı azaltır, hem de ağdanın daha iyi yapışmasını sağlar. Pudra kullanımı bacaklara ağda yapmanın püf noktaları arasında da en etkili yöntemlerden birisidir.

3. BAŞKA BİR ŞEYE ODAKLANARAK ACINIZI UNUTUN

Ağda yaparken aynı anda başka bir şeyle de ilgilenmeniz işinizi kolaylaştırır. Örneğin televizyonda sevdiğiniz bir programı ya da diziyi açıp tüm dikkatinizi oraya verebilirsiniz. Böylece acıyı daha az hissedersiniz. Aynı şekilde internette gezinebilir, sosyal ağlarda dolaşabilir ya da elinizden geliyorsa kitap okuyabilirsiniz.

4. AĞDA BANTLARININ BOYUTLARINI İYİ AYARLAYIN

Bazı kadınlar ağdayı tek seferde sürerek daha az acı hissetmeyi amaçlar. Belki daha az acı hissedersiniz fakat tek seferde yapmanız etkisiz bir yöntemdir. Bu amaçla büyük bir ağda bandı kullanan ve tek seferde tüm bölgeyi halletmek isteyen kadınlar ne yazık ki hüsranla karşılaşır. Çünkü kıl ve tüylerin uzunlukları, sertlikleri ve yönleri farklıdır. Bu nedenle küçük ağda bantları kullanmak daha mantıklıdır.

5. TÜYLER YETERİNCE UZAMADAN AĞDA YAPMAYIN

Özellikle bacaklarının sürekli temiz kalmasını isteyen kadınlar, sık sık ağda yapmak ister. Fakat ağda yapılması için tüylerin belirli bir seviyeye kadar uzamış olması gereklidir. Yarım santimden kısa olan tüyler ağdaya yapışmaz ve boş yere acı çekmiş olursunuz. Bu nedenle ağda yapmak için acele etmeyin, tüylerin uzamasını bekleyin. Aynı şekilde fazla uzayan tüyler de işinizi zorlaştırır. Ağda yaparken çok uzun tüyler kopar. Hem bacağınız tüylerden temizlenmez hem de canınız çok yanar. Bu nedenle fazla uzamış olan tüyleri makasla kısaltmayı ya da iplle almayı deneyebilirsiniz.

6. AĞDAYI SOĞUTMADAN CİLDİNİZE UYGULAYIN

Ağda, ancak sıcak olarak sürüldüğünde etkili olur. Ağdayı ısıttıktan sonra soğutmadan uygulamalısınız. Soğuyan ağda tüylerinizi almayacağı gibi gereğinden fazla acı çekmenize sebep olur. Bunun önüne geçmek için bir ağda ısıtıcısı alabilirsiniz.

7. AĞDA SONRASI BAKIMI UNUTMAYIN

Ağda sonrası cildiniz biraz yorulabilir. Oluşabilecek tahrişleri önlemek için krem kullanmalısınız. Bebekler için kullanılan pişik kremleri tahrişleri önelemede etkilidir. Ayrıca ağda sonrası peeling yapmak da oldukça faydalı bir yöntemdir. Peeling yapmak batık oluşumunun da önüne geçer.

8. GENİTAL BÖLGR AĞDASINI KÜÇÜK PARÇALAR HALİNDE YAPIN

Genital bölgeye ağda yapmak, diğer bölgelere göre biraz daha zorludur. Dayanılmaz acılar hissetmemek için bazı yöntemler uygulayabilirsiniz. Genital bölgeye ağda yapmanın püf noktaları arasında en etkili olanı, ağdayı küçük parçalar halinde yapmaktır. Bu işlem için ağda bandınızı küçük parçalar halinde kesin. Ağdayı az az sürün ve ağda bantlarınız ile tek seferde ağdanızı yapın. Bu yöntem ağda sürenizi uzatsa da daha etkili ve daha az acı veren bir yöntemdir. Ağdayı ince bir tabaka halinde sürüp tüylerin çıkış yönünün tersine çekmek de daha temiz bir ağda işlemine olanak tanır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
Daha hızlı saç uzatmak için kolayca uygulayabileceğiniz 20 yöntemDaha hızlı saç uzatmak için kolayca uygulayabileceğiniz 20 yöntem
Egzama derdine son! Meğer çare çok yakındaymış... Aloe vera, salatalık...Egzama derdine son! Meğer çare çok yakındaymış... Aloe vera, salatalık...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alışveriş Yaparken Para Kazanmanın 8 Püf Noktası

Alışveriş Yaparken Para Kazanmanın 8 Püf Noktası

Gelinlik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Vücut Tipinize Uygun Gelinlik

Gelinlik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Vücut Tipinize Uygun Gelinlik

Topuklu Ayakkabı Giymeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 10 Madde

Topuklu Ayakkabı Giymeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken 10 Madde

Kolay Anlatımlı İğne Oyası Modelleri

Kolay Anlatımlı İğne Oyası Modelleri

Çorap Seçmenin Püf Noktaları

Çorap Seçmenin Püf Noktaları

Dikkatleri Üzerinize Çekin: Cool Görünmenin Püf Noktaları

Dikkatleri Üzerinize Çekin: Cool Görünmenin Püf Noktaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.