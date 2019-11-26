GRAFİKLİ - 13 yılda gerçekleştirilen 9 müzakereye rağmen Yemen'e barış gelmedi

ADEN (AA) - ABDULLAH AHMED - Yemen hükümetinin 2006'dan bu yana ülkenin kuzey ve güneyindeki isyancı gruplarla yürüttüğü müzakere ve anlaşmalar silsilesinin son halkası bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile imzaladığı Riyad Anlaşması oldu.

İran destekli Husilerin Yemen hükümetine karşı silahlı ayaklanma başlattığı 2004 sonrası 2006'da varılan Sada barışı ile bu yıl Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'na kadar geçen süre zarfında gerçekleştirilen 9 müzakere görüşmelerinden 5'i anlaşma ile sonuçlandı.

Hükümet ile isyancı gruplar arasında imzalanan söz konusu anlaşmaların çoğu başarıya ulaşmadı ve ülkeye barış getiremedi.

- Sada'da ilk barış (2006)

Hükümet ile Husiler arasında 28 Şubat 2006'da imzalanan anlaşmada hükümet, aynı yıl eylül ayında yapılacak seçimler öncesinde ortamı yatıştırmak için bazı tavizlerde bulundu.

- Doha Anlaşması (2008)

Hükümet ile Husiler 1 Şubat 2008'de Katar'ın başkenti Doha'da, 2007'de varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik prosedürü de içeren bir anlaşma imzalandı. Ancak bu da çok uzun soluklu olmadı ve Mart 2008'de yeniden çatışmalar başladı.