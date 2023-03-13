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Green Card kazananların masrafları ne kadar, bankada para gösterme nedir? Green Card kazananların bankada para bulundurması gerekir mi?

03.03.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl yapılan Green Card çekilişi, pek çok kişinin başvurduğu ve merakla beklediği bir sonuçtur. Amerika’da yaşamak ve çalışmak isteyen insanlar için önemli olan Green Card, bazı masrafları da beraberinde getirir. Örneğin mülakat esnasında sorulan sorulardan biri banka hesabında bulunan para miktarıdır. Yani Amerika’ya gidebilmek için ekonomik açıdan yeterli olmak gerekir. Peki, Green Card kazananların bankada para bulundurması gerekir mi?

Green Card kazananların masrafları ne kadar, bankada para gösterme nedir? Green Card kazananların bankada para bulundurması gerekir mi?

Amerika’ya gitmek için Green Card aldıktan sonra ülke içindeki tüm süreçlerden kişilerin kendi sorumludur. Amerikan vatandaşları ile hemen hemen aynı haklara sahip olan Green Card’lılar, ev tutma, okuma ve iş bulma için bazı masraflar yapmak durumundadır. Zaten Green Card alabilmek için bu yeterliliğe sahip olma şartı da vardır ve mülakatta bu da sorulur.

Green Card kazananların bankada para bulundurması gerekir mi?

Green Card başvurusu tamamen ücretsizdir ve herkes başvuruda bulunabilir. Ancak mülakata çağrılan kişilerin banka hesabındaki tutar ve ekonomik durumları göz önünde bulundurulur. Karar verirken bu detaya da bakılır. Örneğin mülakat esnasında banka hesabındaki paranın kişiye ait olup olmadığı sorulur. Bu paranın tutarı önemlidir. Çünkü Amerika’ya gittiğinde kişinin hayatta kalabilecek durumda olup olmadığına bu şekilde karar verilebilir.

Green Card kazananların masrafları ne kadar?

Green Card kazandıktan sonra ortaya çıkabilecek masraflar Amerika’ya gitme, orada yaşama ve okuma ile ilgilidir. Ayrıca tercüme evrakı masrafı, eğer eskiyse kimlik yenileme ücreti, pasaport ücreti, sağlık raporu, Green Card ücreti, göçmen vizesi, danışmanlık ücreti gibi masraflar ortaya çıkar. Kişi bunları ödemelidir. Eğer ailecek Amerika’ya gidilecekse her bir aile üyesi için ödemenin yapılması gerekir. Ancak Green Card başvurusu yaparken herhangi bir ücret talep edilmediği bilinmelidir. Çünkü pek çok kişi bu konuda bilgi sahibi olmadığı için yanlış sitelerden ödeme yaparak Green Card’a başvurduğunu sanmaktadır. Başvurular tek bir web sitesi üzerinden ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

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Green Card bankada para gösterme nedir?

Green Card mülakatlarında dikkat edilen konulardan biri de başvuru sahibinin banka hesabında bulunan paranın miktarıdır. Amerika’ya gidecek olan kişinin orada hayatını devam ettirebilecek kadar parasının olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu miktar da aşağı yukarı 15 bin dolar ile 40 bin dolar arasında seyreder. Bunun için banka hesabındaki parayı göstermelidir. Ayrıca bu paranın kendine ait olup olmadığı da sorulur.

Green Card alabilmek için kişinin banka hesabında bulunması gereken bir alt limit belirlenmiştir. Bu limit her yıl düzenli olarak güncellenmektedir. Eğer kişinin banka hesabında bu limitten daha az parası varsa, Green Card mülakatı olumlu sonuçlanmayabilir.

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