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Hasarsızlık indirimi nedir, hasarsızlık indirimi bozulursa ne olur? Hasarsızlık indirimi nasıl alınır ve hesaplanır?

02.03.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasko poliçesi düzenlenirken dikkate alınan hasarsızlık indirimi, prim ücretlerini %60’a varan oranlarda düşmesini sağlayabilir. Araç sahipleri hasarsızlık indirimi sayesinde tasarruf edebilir. Kaskoda hasarsızlık indirimi alabilmek için belli şartlar vardır ve hasarsızlık kademesine göre farklı oranlarda indirimler söz konusudur. Peki, hasarsızlık indirimi nasıl alınır ve hesaplanır?

Hasarsızlık indirimi nedir, hasarsızlık indirimi bozulursa ne olur? Hasarsızlık indirimi nasıl alınır ve hesaplanır?

Aracın trafikte karşılaşabileceği herhangi bir kaza veya tehlike riskine karşı güvence altında olmasını sağlayan sigortaya kasko adı verilir. Trafikte tüm araçlar için zorunlu olan kasko için aylık primler şeklinde sigorta şirketlerine ödeme yapılır. Yıllık olarak düzenlenen poliçelerde ise bazı hasarsızlık indirimleri söz konusudur. Bu sayede araç sahiplerinin her yıl kasko poliçelerini yenilemeleri teşvik edilir.

Hasarsızlık indirimi nedir?

Kasko sigortası satın alırken %60’a varan indirim avantajları sunan hasarsızlık indirimi, sürücülere sunulan bir ayrıcalıktır. Hasarsızlık kademelerine göre belirlenen hasarsızlık indirimleri oranları aracın markasına, modeline ve yaşına göre değişiklik gösterir. Poliçeden tasarruf etmeyi sağlayan bu indirim, aynı zamanda kasko yenileme süresine göre de farklı oranlarda uygulanır.

Hasarsızlık indirimi nasıl alınır?

Hasarsızlık indirimi alabilmek için poliçenin düzenli olarak yaptırılması ve araç sahibinin kurallara uygun bir şekilde araç sürmesi gerekir. Bu indirim avantajından yararlanabilmek için aracın belli başlı bazı kriterlere uygun olması önemlidir. Bunun için ilk ve en önemli koşul, poliçe süresi boyunca hiç hasar talebinde bulunmamış olmaktır. Kasko hasarsızlık indiriminde yer alan oranlar ise farklılık gösterir. Bu indirim oranları şu şekildedir:

  • İlk defa kasko sigortası alınacaksa %0
  • İlk 12 aylık süre sonunda sigorta yenileniyorsa %15
  • İkinci 12 aylık süre sonunda sigorta yenileniyorsa %30
  • Üçüncü 12 aylık süre sonunda sigorta yenileniyorsa %45
  • Dördüncü 12 aylık süre sonunda sigorta yenileniyorsa %60
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Hasarsızlık indirimi bozulursa ne olur?

Kasko hasarsızlık indiriminin bozulması durumunda, bir sonraki poliçe yenileme döneminde bu indirimden yararlanılamaz. Poliçe yenileme dönemine kadar herhangi bir hasar yoksa bu indirim geçerli olur. Herhangi bir kazada meydana gelen hasar sigorta şirketi tarafından karşılanır; ancak hasarsızlık indirimi bozulmuş olur.

Hasarsızlık indirimi nasıl hesaplanır?

Hasarsızlık indirimi hesaplanırken hasarsız geçirilen yıllar dikkate alınır. Kasko poliçe primleri üzerinde bu oldukça etkili bir faktördür. Bir araç ilk defa kasko sigortası yaptıracaksa 4. basamaktan başlar. Hasarsızlık durumuna göre ise bu basamakta 1. basamağa düşebilir ya da 7. basamağa yükselebilir. Basamaklara göre hasarsızlık indirimi ile ilgili aşağıda tablo verilmiştir:

    1. basamak için %0 indirim %150 sürprim
    1. basamak için %0 indirim %100 sürprim
    1. basamak için %0 indirim %50 sürprim
    1. basamak için indirim veya sürprim yok
    1. basamak için %15 indirim %0 sürprim
    1. basamak için %30 indirim %0 sürprim
    1. basamak için %45 indirim %0 sürprim
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Hasarsızlık indirimi hakkı nasıl kaybedilir?

Kasko hasarsızlık indirimi hakkını kaybetmeye neden olan bazı durumlar vardır. Örneğin; poliçe süresi içinde herhangi bir kazaya uğramak ve hasar bildirimi yapmak bu hakkın kaybedilmesine neden olur. Ayrıca aracın satılması ya da el değiştirmesi de hasarsızlık indiriminden yararlanılamayacağı anlamına gelir. Kasko sigortasını yenilememek hasarsızlık indiriminin ortadan kalkmasına neden olur. Şu durumlarda hasarsızlık indirimi bozulmaz:

  • Küçük sıyrık, çizik, göçük gibi hasarlar
  • Radyonun çalınması ya da camın kırılması
  • Kazada tamamen karşı tarafın suçlu olması

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