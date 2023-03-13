Green Card fotoğraf çekimi nasıl olmalıdır? Green Card göçmen vize başvurusu için gerekli fotoğraf özellikleri nelerdir?

Green Card başvurusunda gerekli fotoğrafın içerik ve boyut bakımından uygun olması çok önemlidir. Kriterlere uygun olmayan fotoğraf yüklenirse, başvurunun kabul edilmeme olasılığı söz konusu olur. Green Card alabilmek için başvuru esnasında yüklenmesi gereken fotoğrafın hangi kriterlere sahip olması gerektiği merak edilen bir konudur
Green Card fotoğraf çekimi esnasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Göçmen vize başvurusu için istenen fotoğrafın özellikleri, resmî web sitesinde de şu şekilde verilmiştir:
Green Card fotoğrafında sakal olup olmayacağı oldukça merak edilmektedir. Başvuruda bulunan kişinin yüzünün her yeri görünüyorsa sakallı olmasında sakınca yoktur. Yani Green Card fotoğrafı çektirmek için yukarıdaki kurala uygun olmak şartıyla, sakal kestirmeye gerek yoktur.
Green Card fotoğrafı 5 x 5 cm yani kare olmalıdır. Fotoğrafın çözünürlüğü ise minimum 600 x 600 piksel, maksimum 1200 x 1200 piksel olacak şekilde ayarlanmalıdır. Çok düşük piksele sahip fotoğraflar kabul edilmez. Maksimum pikselden daha yüksek piksele sahip fotoğraflar da sisteme yüklenemez.
Green Card fotoğrafını yüklemek için başvuru ekranına giriş yapıp tüm bilgiler doldurulmalıdır. Ardından fotoğraf yükleme kısmına gelerek kurallara uygun olarak çekilmiş fotoğrafı seçmek gerekir. Seçilen fotoğraf standartlara boyut olarak uygunsa sisteme yüklenir ve başvuruyu gönderme butonuna tıklanır.