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Green Card fotoğraf çekimi nasıl olmalıdır? Green Card göçmen vize başvurusu için gerekli fotoğraf özellikleri nelerdir?

03.03.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card başvurusu esnasında başvuran kişilerden fotoğraf istenir. Bu fotoğrafın belli standartlara uygun olması gerekir. Aksi takdirde sisteme yükleme konusunda sıkıntı olabilir ya da kurallara uygun olmayan fotoğrafların başvurusu geçerli sayılmaz. Peki, göçmen vize başvurusu için gerekli fotoğraf özellikleri nelerdir?

Green Card fotoğraf çekimi nasıl olmalıdır? Green Card göçmen vize başvurusu için gerekli fotoğraf özellikleri nelerdir?

Green Card başvurusunda gerekli fotoğrafın içerik ve boyut bakımından uygun olması çok önemlidir. Kriterlere uygun olmayan fotoğraf yüklenirse, başvurunun kabul edilmeme olasılığı söz konusu olur. Green Card alabilmek için başvuru esnasında yüklenmesi gereken fotoğrafın hangi kriterlere sahip olması gerektiği merak edilen bir konudur

Göçmen vize başvurusu için gerekli fotoğraf özellikleri nelerdir?

Green Card fotoğraf çekimi esnasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Göçmen vize başvurusu için istenen fotoğrafın özellikleri, resmî web sitesinde de şu şekilde verilmiştir:

  • Başvuru sahibinin fotoğrafı son 6 ay içinde çekilmiş ve tüm yüzü kaplayan bir şekilde olmalıdır. Ayrıca fotoğraf direkt kameraya bakar şekilde çekilmelidir.
  • Fotoğrafın yaklaşık %50’sinde yüz olmalıdır.
  • Fotoğraf arka fonu beyaz renk olmalıdır.
  • Fotoğraf boyutu 50 mm x 50 mm olmalı ve kafa, fotoğrafın tam ortasında bulunmalıdır.
  • Saçın üst kısmından çenenin altına kadar baş uzunluğu 25 mm – 35 mm olmalıdır.
  • Göz seviyesi ise fotoğrafın altından itibaren 28 mm – 35 mm olmalıdır.
  • Fotoğrafta, başvuran kişi açıkça tanımlanmalıdır.
  • Fotoğraf çekilirken gözlük takılmamalıdır.
  • Fotoğraf çerçevesiz bir şekilde basılmalıdır.
  • Başvuru sahipleri fotoğrafta düzgün giyinmelidir. Şapka gibi aksesuarlar takmamalıdır.
  • Üniforma ya da kişinin saçını ya da yüzünü örtecek şekilde baş örtüsü, eşarp takılmamalıdır.
  • Kişi baş örtüsü takmak zorundaysa, iki kulağı ve alnı açık bir şekilde görünmelidir.
  • Desenli arka fona ya da koyu renge sahip fotoğraflar kabul edilmez.
  • Fotoğrafın standart tek lens refleks tipi fotoğraf makinesi kullanılarak çekilmesi gerekir. Hızlı çekim ya da dijital kalite fotoğraflar kabul edilmez.

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Green Card fotoğrafı sakallı çekilir mi?

Green Card fotoğrafında sakal olup olmayacağı oldukça merak edilmektedir. Başvuruda bulunan kişinin yüzünün her yeri görünüyorsa sakallı olmasında sakınca yoktur. Yani Green Card fotoğrafı çektirmek için yukarıdaki kurala uygun olmak şartıyla, sakal kestirmeye gerek yoktur.

Green Card fotoğrafı kaç piksel olmalı?

Green Card fotoğrafı 5 x 5 cm yani kare olmalıdır. Fotoğrafın çözünürlüğü ise minimum 600 x 600 piksel, maksimum 1200 x 1200 piksel olacak şekilde ayarlanmalıdır. Çok düşük piksele sahip fotoğraflar kabul edilmez. Maksimum pikselden daha yüksek piksele sahip fotoğraflar da sisteme yüklenemez.

Green Card için fotoğraf nasıl yüklenir?

Green Card fotoğrafını yüklemek için başvuru ekranına giriş yapıp tüm bilgiler doldurulmalıdır. Ardından fotoğraf yükleme kısmına gelerek kurallara uygun olarak çekilmiş fotoğrafı seçmek gerekir. Seçilen fotoğraf standartlara boyut olarak uygunsa sisteme yüklenir ve başvuruyu gönderme butonuna tıklanır.

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