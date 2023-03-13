Green Card kazanıp gitmemek mümkün mü? Green Card mülakatından sonra Amerika'ya gitmezsem ne olur, Green Card çıktıktan sonra iptal olur mu?

Green Card sahibi olduktan sonra bu hakkın geçerli olması için yapılması gereken bazı şeyler vardır. Örneğin; hak sahiplerinin hak elde ettikleri tarihten itibaren 6 ay içinde Amerika’ya giriş yapması gerekir. Aksi takdirde bu hak iptal olur. Green Card kazandıktan sonra Amerika’ya gitmenin zorunlu olup olmadığı ise merak konusudur.

Green Card mülakatından sonra Amerika'ya gitmezsem ne olur?

Green Card çekilişine katılıp bu hakkı elde eden kişiler mülakata girerler. Mülakatta sorulan sorular ve alınan cevaplar üzerinden bir değerlendirme yapılır. Mülakattan geçen kişiler ise Amerika’ya gitmeye, oturum ve çalışma izni almaya hak kazanırlar. Ancak pek çok kişi bu mülakattan sonra Amerika’ya gitmenin zorunlu olup olmadığını merak etmektedir. Green Card kazanıp gitmemek kişilerin bu hakkının ortadan kalkması anlamına gelir. Yani çekiliş ve mülakattan sonra Amerika’ya gitme gibi bir koşul bulunmaz.

Green Card çıktıktan sonra iptal olur mu?

Green Card almaya hak kazanan kişiler, bazı durumlarda bu haklarını kaybedebilir. Çünkü Green Card’ın geçerliliğini yitirdiği koşullar oluşabilir. Örneğin; kişi Green Card kurallarına uygun davranmazsa bu hakkı düşer. Ayrıca Green Card kazandıktan sonra 6 ay içinde Amerika’ya gidilmezse yani kişi bu hakkını kullanmazsa da Green Card’ı iptal edilir. Green Card’ın iptal olacağı durumlar şu şekilde sıralanabilir:

Green Card’ı kimlik gibi her zaman yanında taşımamak

Bölgesel, federal ve eyaletler kapsamındaki yasalara uymamak

Ülkenin gelir vergisini ödememek

Olası bir savaş halinde ABD ordusu tarafından çağrılmak için askerlik kaydı yaptırmamak (18-25 yaş erkekler için zorunlu)

Green Card çıkarsa gitmek zorunlu mu?

Green Card çekilişi ile mülakata çağrılan kişiler, bu mülakattan geçtikten sonra Amerika’da oturum ve çalışma izni alırlar. Ancak bu hakkın geçerli olması için hakkı kazandıkları tarihten itibaren 6 ay içinde ABD’ye giriş yapmaları gerekir. Bu sayede 5 yıl boyunca Amerika’da oturma ve çalışma iznine sahip olurlar. Eğer Green Card çıkarsa Amerika’ya gitmek gibi zorunluluk yoktur. Ancak Amerika’ya gidilmemesi durumunda bu hakkın iptal olacağı bilinmelidir.



