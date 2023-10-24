Greta Thunberg Filistin'e destek oldu! İsrail'den yeni karar

Hamas-İsrail arasındaki çatışmalar artarak devam ederken İsrail'in kanlı saldırıları da dünyada tepki görmeye devam ediyor. Thunberg de pek çok ünlü gibi geçen hafta sonu üzerinde "Gazze'yle birlikteyim" yazan bir dövizi tuttuğu fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.

Thunberg, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya sesini yükseltmeli ve Filistinliler için acil ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısı yapmalı" ifadelerini kullanmıştı.

"ARTIK İLHAM KAYNAĞI OLAMAZ"

Bu açıklama İsrail hükümetini pek de memnun etmedi.

İsrail Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hamas, aralarında kadınların, çocukların ve yaşlıların da olduğu 1400 masum İsrailliyi öldüren ve 200'den fazla insanı Gazze'ye kaçıran bir terör örgütüdür. Sergilediği duruş onu (Greta Thunberg) eğitici ve ahlaki bir rol model olmaktan çıkarmıştı. O artık, İsrailli öğrenciler için ilham ve eğitim kaynağı olamaz" dendi.







