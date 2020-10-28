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  4. Grip aşısı listesi nasıl hazırlandı? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan açıklama

Grip aşısı listesi nasıl hazırlandı? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 21:39 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası grip aşılarının kimlere hangi sırayla yapılacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

Grip aşısı listesi nasıl hazırlandı? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, grip aşısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Grip aşısında ilk etapta çok çok yüksek riskliler belirlendi. En hassaslılardan başladı diğer hassaslara doğru gidecek liste. İlk etapta en hassas olanların korunması gerekiyor. Doz gelecek ama elinize gelmeden zorunlu olarak böyle en hassaslara başlandı. Sağlık çalışanlarımızı aşılayacağız özellikle. Önümüzdeki hafta riskli alanda çalışan sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Altı maddenin ilk 2'si sağlık çalışanları ile gebeler.

Bağışıklık haritasını 1.5-2 ay içerisinde sürekli tekrarlamak istiyoruz. Geçen hafta başlandı ve sanırım bağışıklık haritasıyla ilgili hane halkı tespit edilmişti. Gelecek hafta bitmiş olur. Hem genel hem de il il açıklamak mümkün olacak."

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