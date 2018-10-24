'Grubun şişmanı' kaydırağa sıkıştı, hayatı değişti

Değişim hikayesiyle kadınlara ilham kaynağı oluyor.

'Grubun şişmanı' şimdilerde zayıflama şampiyonu

1 / 7 Her zaman fazla kiloları olan Katie Clark ara ara kilo vermeye çalışsa da sonuç hep başarısız olmuştu. Özellikle evlenip çocuk sahibi olduktan sonra kilolarının kontrolü tamamen kaybetti. Ağırlığı 100 kiloyu aşmıştı ve hareket etmesi gittikçe zorlaşıyordu.

2 / 7 Katie Clark için kırılma noktası, kızıyla parkta oynarken kaydırağa sıkıştığı an oldu. Genç kadın utançtan yerin dibine girdiği o anı şöyle anlatıyor: "Kaydırağa tırmandım. Kızımı dizime oturttum ama kaymak için kendimi zorladığımda hiçbir şey olmadı. Bir süre sonra oraya sıkıştığımı anladım. Kollarımı kullanarak hem kendimi hem de kızımı aşağıya indirmem benim için çok zordu ve hayatımda hiç bu kadar kötü hissetmemiştim."

3 / 7 Parktan döndüğünde kendisi için bir motivasyon oluşturdu. Yakın bir gelecekte kuzenin düğününe kadar kilo verme hedefi koydu ve kilo vermesine yardımcı olması için bir gruba kayıt oldu. İlk yaptığı şey ise diyetini değiştirmek oldu.

4 / 7 Zayıflamak için egzersiz yapması gerektiğini biliyordu ve ilk egzersizlerine kızıyla parklarda oynayarak başladı.

5 / 7 Her gün daha fazla hareket etmeye başladıkça hayattan da keyif almaya başlayan Clark, kuzeninin düğününe gittiğinde 25 kilo daha zayıftı. Parktaki eğlenceleri artık ona yetersiz gelmeye başlamıştı ve bir egzersiz salonuna yazıldı.

6 / 7 Düzenli spor yapmaya başlayan ve o sıralar kuaför olan genç kadın, mesleğini değiştirmeye karar verdi ve fitness eğitmeni oldu. Çünkü kendisi gibi olan bir çok kadının ilhama ihtiyacı olduğunu biliyordu.