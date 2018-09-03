GTA oyunu değil, gerçek! Teksas'ta nefes kesen görüntüler

29 yaşındaki Caitlyn Rodriguez isimli kadın dünyayı şoke eden anların yaşanmasına neden oldu. Teksas'ta polisle saatlerce kovalamaca yaşayan kadın, aracı kaza yaptıktan sonra çıplak ayakla ve elinde bebeğiyle başka bir arabayı soymaya kalkışırken yakalandı.
Genç anne Teksas polisinin dağıttığı görüntlerde, aracıyla son sürat trafikte duran araçlara çarpıyor. Polis genç kadını yakalamak için saatlerce uğraşıyor. Kadın en sonunda bir kamyona çarparak durmak zorunda kalıyor. Genç kadın bununla da yetinmeyip çıplak ayak ve elinde bebeğiyle başka bir aracı kaçırmaya çalışıyor.
Polisin geçtiğimiz gün yayınladığı görüntülerde kadın en sonunda yakalanıp, gözaltına alınıyor. Polisler kadını yakaladıkları anda bebeği elinden alıp güvenli bir konuma götürüyor.
Rodriguez, bir çocuğun hayatını tehlikeye atmak, kontrolünü kaybedip polisten kaçmak suçlarından tutuklandı. Raporlara göre bebek Çocuk Koruma Servisi'ne verildi.
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