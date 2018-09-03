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GTA oyunu değil, gerçek! Teksas'ta nefes kesen görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2018 18:35 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde 29 yaşındaki kadın bebeğiyle son sürat polisten kaçarken trafiğin arasına daldı.

29 yaşındaki Caitlyn Rodriguez isimli kadın dünyayı şoke eden anların yaşanmasına neden oldu. Teksas'ta polisle saatlerce kovalamaca yaşayan kadın, aracı kaza yaptıktan sonra çıplak ayakla ve elinde bebeğiyle başka bir arabayı soymaya kalkışırken yakalandı.

KAMYONA ÇARPINCA DURMAK ZORUNDA KALDI

Genç anne Teksas polisinin dağıttığı görüntlerde, aracıyla son sürat trafikte duran araçlara çarpıyor. Polis genç kadını yakalamak için saatlerce uğraşıyor. Kadın en sonunda bir kamyona çarparak durmak zorunda kalıyor. Genç kadın bununla da yetinmeyip çıplak ayak ve elinde bebeğiyle başka bir aracı kaçırmaya çalışıyor.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin geçtiğimiz gün yayınladığı görüntülerde kadın en sonunda yakalanıp, gözaltına alınıyor. Polisler kadını yakaladıkları anda bebeği elinden alıp güvenli bir konuma götürüyor.

Rodriguez, bir çocuğun hayatını tehlikeye atmak, kontrolünü kaybedip polisten kaçmak suçlarından tutuklandı. Raporlara göre bebek Çocuk Koruma Servisi'ne verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Teksas bebek Caitlyn Rodriguez

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Polisler kadını nasıl tutukluyor iyi bakın bizim burda aynısı polis yapsa polisi yerden vere vururlar kadına siddet yapıyor diye
Caitlyn de iyi parçaymış...
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