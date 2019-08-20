Guatemala Devlet Başkanının oğlu ve kardeşi yolsuzluk davasında aklandı

GUATEMALA (AA) - Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales'in oğlu ve erkek kardeşinin, haklarında açılan yolsuzluk davasında beraat ettiği bildirildi.

Devlet Başkanı Morales'in sahte fatura düzenleme ve 2013 yılında hayata geçirilmeyen bir etkinlik için ödenek almakla suçlanan oğlu Jose Manuel Morales Marroquin ve kardeşi Samuel Morales, mahkeme kararıyla aklandı.

Mahkeme, devlet başkanının aile üyeleri tarafından dolandırıcılık yapıldığına veya herhangi bir ekonomik yarar sağlandığına ilişkin kanıt bulunmadığına karar verdi.

Mahkeme kararının temyize götürülebileceği kaydedildi.

Morales Marroquin, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Gerçeklerin bizi serbest kılacağını söylemiştik. Bizim tarafımızdan, ailemiz tarafından, bu davaları engellemek için hiçbir zaman hiçbir şey yapılmadı." dedi.

Devlet Başkanı Morales, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, mahkeme kararı ile "ailesine yönelik siyasi zulmün, cesaretini kırmak ve itibarını sona erdirmek için kullanılan çok sayıda silahtan biri olduğunun ortaya çıktığını belirtti.