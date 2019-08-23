HABER

Guatemala'da devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 09:57 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Mahkemesinin onayıyla Alejando Giammattei'nin galibiyeti kesinleşti

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da Yüksek Seçim Mahkemesi, 11 Ağustos'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarını duyurdu.

Mahkeme Başkanı Julio Solorzano, düzenlediği basın toplantısında, ikinci turda oyların yüzde 58'ini alan Alejandro Giammattei'nin seçimin galibi olduğunu açıkladı.

Solorzano ayrıca Cesar Guillermo Castillo Reyes'in başkan yardımcısı olarak seçildiğini bildirdi.

Giammattei'nin en yakın rakibi Sandra Torres ise yüzde 42 oy almıştı.

Seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak belirtilmişti.

Önceki seçimlerde 3 farklı partiden aday olan ancak ilk defa başkan seçilen 63 yaşındaki Giammattei, 14 Ocak 2020'de yemin ederek ülkenin 51. devlet başkanı olarak göreve başlayacak.

PARTNER Bu besinler güzelleştiriyor Bu besinler güzelleştiriyor
İzin kullanmak sigarayı bırakmak kadar faydalıİzin kullanmak sigarayı bırakmak kadar faydalı
Esenyurt'ta depodan antep fıstıklarını çalan şüpheliler kameradaEsenyurt'ta depodan antep fıstıklarını çalan şüpheliler kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Guatemala

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Hücre evlerine baskın!

Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP’li gruba müdahale!

HDP’li gruba müdahale! Çok sayıda kişiye gözaltı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.