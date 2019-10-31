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Guatemala'da toprak kayması: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 08:16 | Son Güncelleme

Guatemala'da toprak kayması: 4 ölü

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında evleri enkaz altında kalan baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti.

İtfaiye Sözcüsü Byron Morales, Huehuetenango bölgesine bağlı Aguacatan kasabasında yaşayan ailenin bir dağın eteğindeki evinin, aşırı yağışların neden olduğu heyelanda tonlarca toprağın altında kaldığını belirtti.

Morales, afet sırasında evdeki yaşları 2,6, ve 10 olan üç çocuğuyla bir babanın yaşamını yitirdiğini ifade etti.

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Guatemala toprak kayması

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