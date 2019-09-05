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Guatemala'nın bazı bölgelerinde acil durum ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

Guatemala'nın bazı bölgelerinde acil durum ilan edildi

MEKSİKO (AA) - Guatemala hükümeti, 3 askerin uyuşturucu kaçakçıları tarafından öldürülmesi üzerine ülkenin bazı bölgelerinde acil durum ilan etti.

Hükümet, devriye gezen askerlerin hedef alındığı ve 3 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkenin belli kesimlerinde bazı hakları geçici olarak askıya alan acil durum ilan etti.

Acil durumun, Izabal, Zacapa, El Progreso, Peten and Alta Verapaz bölgelerinin çeşitli kasabalarında uygulamaya konulacağı kaydedildi.

Kararname 30 gün süreyle toplanma, silah taşıma hakkı ve arama emri olmadan tutuklamaya karşı anayasal güvenceleri askıya alıyor.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, askerleri hedef alan saldırının arkasında uyuşturucu kaçakçılarının olduğunu belirtti.

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Acil Durum Guatemala

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