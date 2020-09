Gucci cinayetinin anlatılacağı filmde gözler Robert De Niro ile Al Pacino’da

A Star is Born filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen Lady Gaga’nın Maurizio Gucci ve Gucci ailesinin hayatını konu alan filmde başrolü üstlendiği geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Filmde Lady Gaga’ya son yılların başarılı aktörü Adam Driver eşlik edecek.

Film, İtalyan moda evi Gucci'nin kurucusunun torunu Maurizio Gucci'yi 1995 yılında kiralık katil tutarak öldürten eski karısı Patrizia Reggiani’yi odağına alacak. Usta yönetmen Ridley Scot imzalı olacak film için oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Yönetmen Robert De Niro, Al Pacino ve Jared Leto da Scott’ın Gucci’nin kadrosuna katmayı planladığı diğer isimler.

Filmin senaryosunu Roberto Bentivegna kaleme aldı. Bentivegni, senaryoyu Sara Gay Forden'ın The House Of Gucci: A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour And Greed kitabından uyarlanıyor.