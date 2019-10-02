YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kültür, sanat, eğlence, festival, kongre ve seminerler, spor, macera, doğa, alışveriş gibi turizm faaliyetlerini aynı anda içeren ve ürün çeşitliliği sunan bütüncül olarak planlanmış turizm destinasyonları oluşturulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Değişim Başlıyor" temalı Yeni Ekonomi Programı'nda (2020-2022) Bakanlık tarafından iş gücü ve istihdam ile gençlik ve toplum başlıkları altında yapılacak çalışmalara yer verildi.

Buna göre, turizme erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısı güçlendirilecek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalanacak. Gazipaşa ve Antalya havalimanlarının kapasitesi artırılacak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek pist hizmete girecek.

Turizme nitelikli insan kaynağı kazandırılması amacıyla nadir dil bilen personel sayısı artırılacak.

Turizm meslek liselerinde İngilizce ve Rusça'nın zorunlu eğitim dili olacağı okullarda Almanca, Çince, Arapça ve Fransızca seçmeli ders olacak ve her yıl belirli dönemlerde otellerde uygulamalı staj eğitimleri düzenli gerçekleştirilecek.