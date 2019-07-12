GUATEMALA (AA) - Guetamala'da üç eski Dışişleri Bakanı, Devlet Başkanı Jimmy Morales'in Washington yönetimiyle, ülkelerinin mülteciler için "güvenli üçüncü ülke" statüsünde sayılacağı bir anlaşma yapmasını engellemek için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Eski Dışişleri Bakanları Carlos Raul Morales, Fernando Carrera ve Harold Caballeros, Anayasa Mahkemesine yaptıkları başvuruda, Devlet Başkanı Morales'i gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyarette Guetemala'ya "güvenli üçüncü ülke" statüsü verecek bir anlaşma yapmaktan men etmek için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Eski bakanlar, ABD'ye gitmek üzere sınırdan geçen üçüncü ülke vatandaşlarının iltica başvuruları işleme konulana kadar Guetemala'da beklemelerini gerektiren statünün, somut gerçeklerden çok ABD'den gelen baskıya karşı atılmış siyasi bir adım olduğunu savundu.

Guetamala'nın, ABD'ye yönelik mülteci akınının ana sebepleri olan yoksulluk ve organize suç çetelerinin yarattığı yaşamsal tehditler bakımından diğer Orta Amerika ülkeleriyle benzer koşullara sahip olduğuna dikkati çeken eski bakanlar, Morales'in ABD ile böyle bir anlaşma yapmasının, 1954 tarihli Vatansız Kişilerin Statüsü Hakkındaki BM Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini vurguladı.