Gülben Ergen'le ilgili olay iddia! "Bankanın camını yumrukladı! ‘Bankanın sahiplerini tanıyorum’ diyerek tehdit etti"

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen yaptığı açıklamalar ve çıkardığı şarkılarla sık sık gündem oluyor. Takipçilerine verdiği cevaplarla çok konuşulan Ergen bir takipçisinin kendisine yönelttiği suçlamalara kayıtsız kalamadı.

"SEN ALLAH MISIN HADSİZ KADIN"

50 yaşındaki ünlü isim Instagram hesabından yaptığı bir takipçisinin yorumunu yayınladı. Ergen’e bir Instagram kullanıcısı "Senin konserine gidip sana prim yaptıran bu millet, acaba bugün mesai dışında bir bankanın camlarını yumruklayarak 'Ben Gülben Ergen'im, bu bankanın sahiplerini tanıyorum' diyerek saygısızlık yaptığını ve tehdit ettiğini biliyorlar mı acaba? Sen kimsin kim? Allah mısın hadsiz kadın" suçlamasında bulundu.

GÜLBEN ERGEN'DEN YANIT GECİKMEDİ

Gülben Ergen bu iddialara "Bu mesajınızı bankanın adı ve kamera kayıtları ile belgeleyip size cevabınızı vereceğim. Bana değil herhangi bir müşterinize yapılan bu saygısızlığa nezaketle nasıl bir uyumla yaklaştığımı kamera kayıtlarından birlikte izleyeceğiz" yanıtını verdi.





