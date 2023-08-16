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Gülben Ergen'le ilgili olay iddia! "Bankanın camını yumrukladı! ‘Bankanın sahiplerini tanıyorum’ diyerek tehdit etti"

16.08.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamaları ve sahnesiyle daima gündemde olan Gülben Ergen'le ilgili bir iddia olay oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ergen bir takipçisinin "Bankanın camını yumrukladı! ‘Bankanın sahiplerini tanıyorum’ diyerek tehdit etti" iddialarına bakın ne yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen yaptığı açıklamalar ve çıkardığı şarkılarla sık sık gündem oluyor. Takipçilerine verdiği cevaplarla çok konuşulan Ergen bir takipçisinin kendisine yönelttiği suçlamalara kayıtsız kalamadı.

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"SEN ALLAH MISIN HADSİZ KADIN"

50 yaşındaki ünlü isim Instagram hesabından yaptığı bir takipçisinin yorumunu yayınladı. Ergen’e bir Instagram kullanıcısı "Senin konserine gidip sana prim yaptıran bu millet, acaba bugün mesai dışında bir bankanın camlarını yumruklayarak 'Ben Gülben Ergen'im, bu bankanın sahiplerini tanıyorum' diyerek saygısızlık yaptığını ve tehdit ettiğini biliyorlar mı acaba? Sen kimsin kim? Allah mısın hadsiz kadın" suçlamasında bulundu.

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GÜLBEN ERGEN'DEN YANIT GECİKMEDİ

Gülben Ergen bu iddialara "Bu mesajınızı bankanın adı ve kamera kayıtları ile belgeleyip size cevabınızı vereceğim. Bana değil herhangi bir müşterinize yapılan bu saygısızlığa nezaketle nasıl bir uyumla yaklaştığımı kamera kayıtlarından birlikte izleyeceğiz" yanıtını verdi.

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