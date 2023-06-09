Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu eşiyle pozunu paylaştı! "Ne güzelsiniz"

Güldür Güldür'ün Bilal'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Onur Buldu, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift, kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan çift "Nazardan çok korkuyoruz. Masal'ı çekmezseniz çok mutlu olurum" diyerek dikkat çekmişti.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz gün eşi ve kızıyla pozlarını paylaşarak beğeni topladı.

Gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaşınca "Eşiniz ne güzel", "Duru bir güzellik", "Ne tatlı aile" yorumlarını alan Onur Buldu evlilik sürecinde de gözlerden uzak olmaya dikkat etmişti.

PAYLAŞIMLA DUYURMUŞTU

Onur Buldu "Öncesi-sonrası. Masal’ımıza kavuştuk. Bugün tam 40 gün oldu hem de. Duygu sevgilim bütün cefayı çekse de sefada beni de ortak ettiği için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum canlarım" notunu düşmüştü.



