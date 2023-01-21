Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman, neden yok? Güldür Güldür yeni bölüm gelecek mi?

Show TV 21 Ocak yayın akışında yer almayan Güldür Güldür Show'un yeni bölümü merak konusu oldu. Programın sevenleri 'Güldür Güldür neden yok, yeni sezon ne zaman?' gibi araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Güldür Güldür neden yok? Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

GÜLDÜR GÜLDÜR NİYE YOK?

Show TV'nin en sevilen yapımlarından olan Güldür Güldür'ün üç haftadır yeni bölümü yayınlanmıyor. İzleyiciler programın neden yayınlanmadığını oldukça merak ediyorlar.

Show TV, internet sitesinde Güldür Güldür ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, Güldür Güldür Show kısa bir ara verdi. Bu nedenden dolayı Show TV ekranlarında Cumartesi akşamları saat 20.00'da Güldür Güldür Show'un tekrar bölümleri yer alıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk kez 2013 yılında seyirci ile buluşan Güldür Güldür Show'un sunuculuğunu Ali Sunal üstleniyor.

Güldür Güldür 4 Şubat Cumartesi günü 20.00'da yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yeniden seyirciyle buluşacak.

