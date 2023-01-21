MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman, neden yok? Güldür Güldür yeni bölüm gelecek mi?

Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman, neden yok? Güldür Güldür yeni bölüm gelecek mi?

21.01.2023 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür bir süredir ekranlarda değil. İzleyiciler ilgiyle takip edilen komedi programının neden yayınlanmadığını merak ediyor. Güldür Güldür Show TV'nin bugünkü yayın akışında da yer almadı. Peki Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman, neden yok? Güldür Güldür yeni bölüm gelecek mi?

Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman, neden yok? Güldür Güldür yeni bölüm gelecek mi?

Show TV 21 Ocak yayın akışında yer almayan Güldür Güldür Show'un yeni bölümü merak konusu oldu. Programın sevenleri 'Güldür Güldür neden yok, yeni sezon ne zaman?' gibi araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Güldür Güldür neden yok? Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

GÜLDÜR GÜLDÜR NİYE YOK?

Show TV'nin en sevilen yapımlarından olan Güldür Güldür'ün üç haftadır yeni bölümü yayınlanmıyor. İzleyiciler programın neden yayınlanmadığını oldukça merak ediyorlar.

guldur-guldur-show-

Show TV, internet sitesinde Güldür Güldür ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, Güldür Güldür Show kısa bir ara verdi. Bu nedenden dolayı Show TV ekranlarında Cumartesi akşamları saat 20.00'da Güldür Güldür Show'un tekrar bölümleri yer alıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk kez 2013 yılında seyirci ile buluşan Güldür Güldür Show'un sunuculuğunu Ali Sunal üstleniyor.

ezgif.com-gif-maker (64)

Güldür Güldür 4 Şubat Cumartesi günü 20.00'da yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yeniden seyirciyle buluşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!Göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!
'Regl öncesi' paylaşımı! Ev halini paylaştı'Regl öncesi' paylaşımı! Ev halini paylaştı
Cinsel yönelimini açıklayan kadına bomba yanıt! "Penissizlikten..."Cinsel yönelimini açıklayan kadına bomba yanıt! "Penissizlikten..."
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür ele

En Çok Okunan Haberler

Dünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurdu

Dünya şokta: Her an başlayabilir! Putin, Rusya’da gökdelenlerin tepesine kurdu

Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'

Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'

16 yaşındaki Yasin Özcan tarihe geçti!

16 yaşındaki Yasin Özcan tarihe geçti!

Gram altına yeni rekor getirecek o rakam!

Gram altına yeni rekor getirecek o rakam!

20'li yaşlarda başlıyor! Her 2 dakikada bir can alıyor...

20'li yaşlarda başlıyor! Her 2 dakikada bir can alıyor...

Göğüsleri gündem olmuştu! Kalçasına inen dekoltesiyle poz verdi

Göğüsleri gündem olmuştu! Kalçasına inen dekoltesiyle poz verdi

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.