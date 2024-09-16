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  4. Gülşen'in paylaşımı sosyal medyada pek çok kadın tarafından paylaşıldı! "'Kızlarınıza sahip çıkın' diyen bir kesim var ülkede..."

Gülşen'in paylaşımı sosyal medyada pek çok kadın tarafından paylaşıldı! "'Kızlarınıza sahip çıkın' diyen bir kesim var ülkede..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.09.2024 07:36
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Ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri artarak devam ederken ve Narin cinayeti de halen çözülememişken sosyal medyada yapılan paylaşımlar gündeme geliyor. Son olarak Gülşen'in paylaştığı bir metin sosyal medyada pek çok kadın tarafından paylaştı.

Gülşen'in paylaşımı sosyal medyada pek çok kadın tarafından paylaşıldı! "'Kızlarınıza sahip çıkın' diyen bir kesim var ülkede..."

Sahne tarzıyla son dönemde sık sık adından söz ettiren Gülşen'in paylaşımları da gündeme geliyor. Kadın cinayetlerine karşı hiçbir zaman sessiz kalmayan Gülşen, Narin'e yaşatılanlardan sonra paylaşılan bir şablon metni sosyal medyasında paylaştı.

Gülşen'in sosyal medyada binlerce kez paylaşılan o notunda şunlar yazıyordu:

"OĞLUNUZA SAHİP ÇIKIN..."

"'Kızlarınıza sahip çıkın' diyen bir kesim var bu ülkede. Oğlunuza sahip çıkın, oğlunuza! Siz hiç 4 yaşında bir erkek çocuğuna tecavüz eden bir kadın gördünüz mü? Ya da boşanmak istiyor diye yol ortasında gırtlağı kesilen bir adam...

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Sette kapris iddiasını duyunca... "Yaşı büyük..." Sette kapris iddiasını duyunca... "Yaşı büyük..."

Nişan attı diye yüzüne kezzap fırlatılan bir erkek gördünüz mü? Duygularına karşılık verilmiyor diye defalarca bıçaklanan bir erkek gördünüz mü? Önce tecavüz edilip sonra dağda yakılan bir erkek gördünüz mü?

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Sevgilisini terk etti diye pompalı tüfekle vurulan bir erkek gördünüz mü? Kızlar tarafından tecavüz edilip plazanın 25. katından atılan bir erkek gördünüz mü? Her gece içip içip kocasını döven bir kadın gördünüz mü? Para için kocasını pazarlayan bir kadın gördünüz mü? GÖREMEZSİNİZ!!!"

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Gülşen
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