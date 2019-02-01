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Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 21:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada; Kışanak 14 yıl 3 ay, Tuncel ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gültan Kışanak Sebahat Tuncel hapis

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Chp zihniyeti ülkede HDP den bile daha tehlikelidir Mustafa Kemal'in vatansever askerleri Erdoğan gitsin ne olursa olsun mantığıyla poşetti suryelilerdi EYT enflasyon gibi konularla hükümete saldırmaya devam ediyor Bu arada PKK nin planı CHP sayesinde tıkır tıkır işliyor seçimlerde CHP ye destek vererek CHP li belediyelerde PKK nin kadrolasmasi tamamlanmış olacak belediye seçimleri ile ülke bekaasını ne alakası var diyen düşünce yoksunlari HDP nın doğudaki belediyelerini hatirlayin nasıl örgüte eleman para lojistik destek verdiklerini hatırlayın kayyuma bile karşı çıkan CHP yide Ferdi deği
müjdeler olsun
vaaav ne olacak şimdi
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