Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.

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