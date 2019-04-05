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Gülyalı'da seçime yapılan itiraz sonucu değiştirmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 18:33 | Son Güncelleme

CHP adayı Ulaş Tepe'nin belediye başkanlığını kazandığı Ordu'nun Gülyalı ilçesinde oyların yeniden sayım işlemi tamamlandı

CHP adayı Ulaş Tepe'nin belediye başkanlığını kazandığı Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı üzerine yeniden yapılan sayımda sonuçta değişiklik olmadı.

İlçede kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Ulaş Tepe 3 bin 321, AK Parti'nin adayı Talip Şen ise 3 bin 180 oy aldı. Kullanılan oyların 241'i de geçersiz sayıldı.

Bunun üzerine AK Parti, İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

İtirazın kabul edilmesiyle geçersiz oyların sayımı sonucu Tepe'nin oyu 7 artışla 3 bin 328'e yükselirken AK Parti'li Şen'in oyu 9 artışla 3 bin 189 oldu. Ayrıca Saadet Partisine de bir oy çıktı.

Bu sonuca göre ilçede belediye başkanlığını kazanan isim değişmedi.

CHP'li Ulaş Tepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçimi 31 Mart akşamında kazanmıştık, bugün bir kez daha kazandık. Bu mutluluğu bir kez daha bize yaşattıkları için AK Parti yönetimine çok teşekkür ediyorum. Gülyalı'daki bütün hemşehrilerimin vicdanı, gönlü rahat olsun. Gülyalı'nın belediye başkanı Ulaş Tepe'dir." dedi.

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ak parti CHP Gülyalı itiraz ordu Oy seçim

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