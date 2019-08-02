KADIN

Gün içinde fazla tartılmak sağlıksız kilo vermeye sürüklüyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ZAYIFLAMA FORMÜLLERİ HABERLERİ  | 02.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, kilo problemleri olanların gün içerisinde tartılmasının sağlıksız kilo vermeye sebep olacağını söyledi.

Gün içinde fazla tartılmak sağlıksız kilo vermeye sürüklüyor

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, kilo denetim sürecinde olanlar için her sabah tartıya çıkmak korkulu bir süreç haline gelebileceğini ifade ederek, “Bunu aslında kişinin kendisi yapıyor çünkü kilo verme sürecinde tartıda beliren sayılara fazla anlam yükleme algısı gelişiyor. Her sabah tartılmak bile fazla bulunurken, gün içinde 2 belki de 3 kez tartılmak sağlıksız bir şekilde kilo verme yoluna sürüklüyor. Bunun önüne geçebilmenin ilk anahtarı ise hızlı kilo verebilme düşüncesinden ziyade sağlıklı, etkili ve kalıcı kilo verebilme düşüncesini benimsemek. Hızlı kilo vermek için yapılan düşük kalorili diyetlerin, genelde karbonhidrat açısından fakir ve protein yönünden zengin olduğunu görüyoruz" dedi.

Alınan az kalorinin yanında karbonhidrat tüketiminin de çok az olmasının, kan şekeri seviyesinin sürekli düşük seyretmesine yol açtığını belirten Diyetisyen Mısırlı, "Bu durum açlık hissinin artmasına götürüyor. Zaman zaman çok daha ileri seviyelere gelmesine, sinirlilik, halsizlik ve yorgunluğun görülmesine neden oluyor. Açlık halinin daha da uzaması durumunda kişide konsantrasyon yetersizliği, zihinsel bulanıklık hatta efor gerektiren işler yapılırken bayılmalar görülebiliyor. Kas kaybının minimuma indirilerek, yağ yakımının arttırıldığı olması gereken duruma ise "sağlıklı kilo kaybı" deniyor ve ayda 2-4 kilogram arası hedefleniyor. Mutfaktaki diyetisyen Ezgi Mısırlı; Her gün tartıda değişim olmaksızın, kişinin yağ kütlesinde düşüş olabiliyor. Bu da bizlere aslında tartıda ki sayının çok önemi olmadığını ortaya koyuyor" diye konuştu.

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Diyetisyen Ezgi Mısırlı, sağlıklı kilo verebilmenin yollarını şöyle sıraladı: "Günlük 2-2,5 litre su tüketilmeli, haftada en az 3 gün 40-45 dakika fiziksel aktivite yapılmalı, günde 6 öğün beslenmeli (3 ana ve 3 ara öğün), herhangi bir destekleyen hastalık olmama durumunda (hipertansiyon, kalp rahatsızlığı gibi) günde 2 fincan yeşil çay tüketimi, ikinci beyin olarak kabul edilen bağırsağınızın sağlıklı bir şekilde işlevine devam edebilmesi için probiyotiklerden destek alınmalı, yatmadan minimum 4 saat önce akşam yemeği, minimum 2 saat önce ise son ara öğün olan gece ara öğünü yapılmalı, haftada 1 kez aynı gün ve saatte tartıya çıkılmalı, haftada 2 defa mutlaka balık yenmeli."

Kaynak: İHA

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sağlıksız kilo verme fazla tartılmanın zararı

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