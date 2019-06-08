GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'nin Kutu Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda 5 kadın teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da Vali Tuncay Sonel'in, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte bölgeye gittiği ve komutanlarla operasyonu bizzat yerinde yönettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli-Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 5 kadın terörist beraberinde 5 kalaşnikof, bir büyük telsiz, bir küçük telsiz ve bol miktarda dokümanla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."