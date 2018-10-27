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GÜNCELLEME 3- İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 06:31 | Son Güncelleme

İsrail ordusu Hamas'a ait 80 hedefin vurulduğunu bildirdi - Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle sınırın İsrail tarafında zaman zaman siren sesleri duyulduğu belirtildi İSRAİL ORDUSUNUN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze'de Hamas'a ait 80 hedefi vurduğu belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail tarafına 30 roket atıldığı ve bunlardan 10'unun orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer roketlerinin birçoğunun da boş arazilere düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle sınırın İsrail tarafında zaman zaman siren sesleri duyulduğu aktarıldı.

- Hastane hasar gördü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınında askeri bir noktaya düzenlediği hava saldırısı sonucu hastanede hasar meydana geldiği bilgisini verdi.

Saldırıyı kınayan Kudra, uluslararası kuruluşlara, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sağlık kurumları ve personelinin korunması çağrısında bulundu.

Görgü tanıkları, hastanede meydana gelen hasar neticesinde kırılan cam parçaları ve duvardan sıçrayan taşlardan bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

- Can kaybı yok

Gazze'deki Filistin sağlık kaynakları, İsrail'in bombardımanında şu ana kadar can kaybı rapor edilmediğini duyurdu.

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi ise İsrail'in masum sivilleri katletmesine karşı direniş gruplarının elleri kolları bağlı kalmayacağını belirtti.

İslami Cihad'dan yapılan açıklamada, "Direniş, defalarca sivillerin hedef alınmaması konusunda uyardı ancak işgal güçleri abluka altında insanların hayatıyla oynamayı sürdürdü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in masum sivilleri katletmesine karşı direniş gruplarının elleri kolları bağlı kalmayacağı vurgulandı.

- Gösterilerde 5 şehit, 180 yaralı

Bu arada, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 5 Filistinli, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 180 Filistinli ise yaralanmıştı.

GÜNCELLEME 3- İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor

- İsrail ordusu Hamas'a ait 80 hedefin vurulduğunu bildirdi - Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle sınırın İsrail tarafında zaman zaman siren sesleri duyulduğu belirtildi İSRAİL ORDUSUNUN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

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İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor

İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor
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İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor

İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor
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İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor

İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor
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İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor

İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor
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İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor

İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor
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İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor

İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor
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İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor

İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor
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İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor

İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor
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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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