GÜNCELLEME 3- İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze'de Hamas'a ait 80 hedefi vurduğu belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail tarafına 30 roket atıldığı ve bunlardan 10'unun orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer roketlerinin birçoğunun da boş arazilere düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle sınırın İsrail tarafında zaman zaman siren sesleri duyulduğu aktarıldı.

- Hastane hasar gördü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınında askeri bir noktaya düzenlediği hava saldırısı sonucu hastanede hasar meydana geldiği bilgisini verdi.