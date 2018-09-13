GÜNCELLEME 4 - Hatay'da orman yangını

Yangının bölgedeki elektrik trafosunun patlaması sonucu kopan kabloların çıkardığı kıvılcımlardan kaynaklandığını düşündüklerini ifade eden Ketmen, "Soğukoluk Yaylası'nda bulunan risk altındaki hanelerdeki vatandaşlarımızın dumandan etkilenmemesi için jandarma aracılığıyla tahliye edilmesi talep edildi. Ancak yangın kontrol altına alındığı için gerek görülmedi." ifadesini kullandı.

Belen ilçesinin kırsal alandaki bazı mahalleleri de tehdit eden yangın, kontrol altına alındı.

Ketmen, şu ana kadar can kaybı ve yaralanma olmadığını da sözlerine ekledi.

- Vatandaşlardan söndürme çalışmalarına destek

Bölge sakini Fikret Gökçe, yangını sabahın erken saatlerinde helikopter seslerinden ve çıkan dumanlardan anladıklarını söyledi.

Alevlerin bir anda evlerin olduğu bölgede yoğunlaştığını anlatan Gökçe, "Oldukça büyük burası, yüz yılın üzerinde ağaçların olduğu Hatay'ın akciğeridir. İnsanların hafta sonu nefes aldıkları bölge burası. Büyük bir müdahale var ama çok büyük alana yayılmış. Vatandaş olarak söndürme çalışmalarına yardımcı olmak için geldik. Çok üzücü bir durum akciğerlerimizi maalesef kaybediyoruz. Devletin bütün erkanı burada herkes yardımcı olmaya çalışıyor." dedi.

Alparslan Ateş ise Soğukoluk'un önemli bir yayla turizm merkezi olduğunu, herkesin cansiparane mücadele ettiğini aktardı.

Kazım Kocabozdoğan da yangının herkesi üzdüğünü belirterek "Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Burada sevindirici nokta herhangi bir can kaybının olmaması. Bütün ekipler canla başla çalışıyor." ifadesini kullandı.

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