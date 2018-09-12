GÜNCELLEME - Antrenmanda üzerine kale devrilen çocuk yaşamını yitirdi

MANİSA (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyesporun altyapısında oynayan Muharrem Ege Öztürk, antrenman sırasında üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki altyapı futbolcularının antrenmanı sırasında taşınan portatif kale, altyapı oyuncularından Muharrem Ege Öztürk'ün (8) üzerine devrildi.
Ağır yaralanan Öztürk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öztürk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Tesis sorumlusu ve iki antrenör gözaltına alındı
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapı antrenörleri E.K. ve A.A. ile tesis sorumlusu Ç.Ş.Ş'yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
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