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GÜNCELLEME - Antrenmanda üzerine kale devrilen çocuk yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 17:37 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapısında oynayan 8 yaşındaki çocuk, antrenmanda üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti - Olayla ilgili tesis sorumlusu ve iki antrenör gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

MANİSA (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyesporun altyapısında oynayan Muharrem Ege Öztürk, antrenman sırasında üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki altyapı futbolcularının antrenmanı sırasında taşınan portatif kale, altyapı oyuncularından Muharrem Ege Öztürk'ün (8) üzerine devrildi.

Ağır yaralanan Öztürk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öztürk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Tesis sorumlusu ve iki antrenör gözaltına alındı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapı antrenörleri E.K. ve A.A. ile tesis sorumlusu Ç.Ş.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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