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GÜNCELLEME - Aracı vatandaşların üzerine sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 19:33 | Son Güncelleme

Bazı kişilerin yaralandığı olayın ardından kaçan sürücü yakalandı ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Aracı vatandaşların üzerine sürdü

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de bir kadını darbettiği ileri sürülen şahsın, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darbettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü.

Şahıs aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen kaldırıma doğru çıkardı. Bu sırada aracıyla bazı vatandaşlara ve park halindeki araçlara çarpan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Olayda bazı kişiler yaralandı.

Kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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Bakırköy darp kavga Kaza

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