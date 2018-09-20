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GÜNCELLEME - Azerbaycanlı iş adamı ofisinde öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 01:32 | Son Güncelleme

Florya'daki ofisinde tartıştığı kişinin silahla yaraladığı Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - İş adamını silahla yaraladıktan sonra kaçtığı belirlenen şüpheli yakalandı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Azerbaycanlı iş adamı ofisinde öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de ofisinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şenlikköy Mahallesi Florya Asfaltı üzerindeki ofise gelen Gözal D. ile iş adamı Etimat İsmailov henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gözal D, İsmailov'a silahla ateş ederek kaçtı. Ofisten silah sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İsmailov, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı ofiste inceleme yaptı.

- Terk edilmiş bulunan aracının çevresinde yakalandı

Azerbaycanlı eski üst düzey polis müdürü ve emekli albay Gözal D'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bu kişinin aracını Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde terk edilmiş buldu. Araç çevresinde yapılan çalışmada şüpheli Gözal D. yakalandı.

İş adamı İsmailov ile arasında borç meselesi bulunduğu iddia edilen katil zanlısı gözaltına alınarak ifade işlemleri için Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov'un, gazeteci yazar Sevil Nuriyeva İsmailov'un eşi olduğu öğrenildi.

Azerbaycanlı iş adamı ofisinde öldürüldü<br />

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Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Etimat İsmailov

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