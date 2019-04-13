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GÜNCELLEME - Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

Mersin'de refüje çarpmasının ardından kendisine yardıma gelen bir sürücünün hafif ticari aracını çalarak kaçan ve otoyolda cesedi bulunan kişinin, beden eğitimi öğretmeni olduğu ve sabah evden çıkarken intihar edeceğine dair not bıraktığı öğrenildi - Emniyet şeridine park halinde bulunan çalıntı aracın sağ ön camının kırıldığı, yerde de bir el fenerinin olduğu görüldü DETAYLAR EKLENDİ

Mersin'de refüje çarpmasının ardından kendisine yardıma gelen bir sürücünün hafif ticari aracını çalarak kaçan ve Adana'da otoyolda cesedi bulunan kişinin, beden eğitimi öğretmeni olduğu ve sabah evden çıkarken intihar edeceğine dair not bıraktığı öğrenildi.

İddiaya göre, Hüseyin M, Tarsus ilçesinde 33 APH 11 plakalı otomobiliyle refüje çarparak kaza yapan sürücü Murat T'ye yardım etmek amacıyla aracını durdurdu.

Yanına gelip durumunu soran sürücüyü oyalayan Murat T, Hüseyin M'nin 38 RS 799 plakalı hafif ticari aracına binerek kaçtı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri, çalıntı aracı bulmak için çalışma başlattı.

Adana'da sabah saatlerinde yol kontrolü yapan karayolları ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisinde, yerde birinin hareketsiz yattığını fark etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yol ortasında hareketsiz yatan Murat T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, Hüseyin M'nin aracını ise yaklaşık 100 metre ileride emniyet şeridinde park halinde buldu.

Yapılan incelemede, aracın sağ ön camının kırıldığı, yerde de bir el fenerinin olduğu görüldü.

Murat T'nin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- İntihar şüphesi

Yapılan araştırmada, Murat T.'nin, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Kurdali Mahallesi'ndeki bir ilkokulda beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştığı tespit edildi.

Eşinden ayrı olduğu ve psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edilen Murat T'nin, sabah evden çıkarken intihar edeceğine dair bir not bıraktığı öğrenildi.

GÜNCELLEME - Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu

- Mersin'de refüje çarpmasının ardından kendisine yardıma gelen bir sürücünün hafif ticari aracını çalarak kaçan ve otoyolda cesedi bulunan kişinin, beden eğitimi öğretmeni olduğu ve sabah evden çıkarken intihar edeceğine dair not bıraktığı öğrenildi - Em

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Sanat eserine dönüşen yumurta kabukları

Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu

Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu

Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu

Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu

Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu

Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu

Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu

Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu
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Anahtar Kelimeler:
adana Kaza Mersin Tarsus

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