GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir binanın çatısına çıkarak havaya ateş açan kişi, Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ve polis ekiplerince ikna edilerek aşağıya indirildi. Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı binalarının karşısındaki iş merkezinin çatısına çıkan M.Ş. (30), havaya ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan polisler, binanın çatısına çıkarak yaklaşık 6-7 el ateş açan M.Ş'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada olay yerinden geçen Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar da M.Ş. ile konuşmak için binanın çatısına çıktı. Polis ekipleri, caddede trafiği durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de olay yerinde bekletildi. M.Ş'nin sorunlarını dinleyen Aksanyar, kendisine yardımcı olunacağını söyledi. Aksanyar ve polisin konuştuğu M.Ş, çatının kenarından inerek tabancasını teslim etti. Polislerle binadan inen M.Ş, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. - Valilik açıklaması Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da M.Ş'nin 2 yıl önce Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevliyken işten çıkarıldığı bildirildi.

M.Ş'nin işine geri dönmek istediği için şehir merkezindeki bir iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu girişimi sırasında elindeki silahla havaya ateş açan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerinin yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edilerek çatıdan indirilmiştir.

Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatlı tabanca ve bu tabancaya ait 2 şarjör, 59 mermi ve 6 kovan ele geçirildi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

GÜNCELLEME - Çatıda havaya ateş açan kişiyi Vali Yardımcısı ikna etti

- Gaziantep'te bir binanın çatısına çıkarak havaya ateş açan kişi, Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ve polis tarafından ikna edildi VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

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