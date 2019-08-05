GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını

İZMİR (AA) - Bornova ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bornova Çamkule Mahallesi'nin üst bölgesinde vatandaşların park olarak kullandığı ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 8 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyeler müdahale etti.

Mahalle sakinleri de ekiplere yangın söndürme çalışmalarında yardım etti.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor.

