GÜNCELLEME - Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı geçirdiği trafik kazasında öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde kullandığı cipin bariyerlere çarpması sonucu Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti, sporcu Merve Sağlam yaralandı.

Hasan Karlı (41) yönetimindeki 48 ABA 465 plakalı cip, Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karlı ile aynı araçtaki sporcu Merve Sağlam (20), 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Karlı'nın cenazesinin, yarın ikindi namazına müteakip Bodrum'da defnedileceği öğrenildi.

Kick Boks Muğla İl Temsilcisi Mehmet Serhat Özcan ve milli takım antrenörlerinden Süleyman Doğan, hastanede tedavisi süren Sağlam'ı ziyaret etti.

Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı ve genç bir antrenörü kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

Karlı ve Sağlam'ın Bosna Hersek'te düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'ndan döndüğünü aktaran Özcan, "Kaderin önüne geçemiyoruz. Kendi aracıyla gelirken kaza geçirmişler. Milli takım olarak Bosna Hersek'te 2 altın, 10 gümüş, 13 bronz madalya almışlardı. O bizim antrenörümüzden ziyade kardeşimiz gibiydi. Kardeşimizi kaybettik." ifadelerini kullandı.

Doğan ise çok üzgün olduğunu dile getirdi.

