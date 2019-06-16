GÜNCELLEME - Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü

"Eşiyle birlikte hayvancılıkla geçimini sağlıyordu. Bulunduğumuz yerde 2 katlı evi ve mandırası vardı. Saat 24.00 sıralarında büyük bir sel felaketi meydana geldi. Bu sırada Mehmet ile eşi Fatma Öztürk sele kapılarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 35 hayvanı da telef oldu. Öztürk çiftini köyden yaklaşık 2 kilometre ileride çay yatağında bulduk. Cenazeleri otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 45-50 hayvanı vardı. 8-10 tanesi köylüler tarafından kurtarıldı, diğerleri telef oldu. 2 katlı evi yerle bir oldu, büyük bir felaket oldu. Bölgemiz bir haftadır yoğun yağış altında. Başka felaketlerin önüne geçilmesi için devletimizin bütün ekipleri burada, vatandaşımızın yanında. Hepsine teşekkür ediyoruz."

Öte yandan ekiplerin köydeki çalışmaları da devam ediyor.

