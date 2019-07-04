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GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

Başiskele ilçesinde 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi GÜVENLİK KAMERASI DETAYI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi'nde yeni hal binası mevkisinde, Zeki Şahin idaresindeki 41 HZ 353 plakalı otomobil, Kullar istikametine seyir halindeyken, yola çıkan Ufuk Örnek yönetimindeki 16 ZY 265 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısına geçen otomobil, Abdülkadir Barça'nın kullandığı 63 HE 270 tıra çarparak durabildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişi, çevredeki vatandaşlarca bulundukları yerden kurtarıldı.

Otomobildeki 2'si çocuk 5 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan caddedeki trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

- Kaza güvenlik kamerasında

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tıra çarparak savrulan otomobilin, karşı şeritteki başka bir tıra çarptıktan sonra durabilmesi yer alıyor.

Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Başiskele Kocaeli trafik kazası

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