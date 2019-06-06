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GÜNCELLEME - Kocaeli'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

Çayırova ilçesinde bir fabrika ve lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulunuyor.

İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine de çalışma başlattı.

Bu arada, yangını söndürme çalışmalarına Kocaeli merkez ve ilçeleriyle İstanbul itfaiyesi katıldı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de yangın

- Çayırova ilçesinde bir fabrika ve lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor - İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı DETAYLAR EKLENDİ

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'de depo yangını
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Kocaeli yangın

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