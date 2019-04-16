GÜNCELLEME - Manisa'da DEAŞ operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma doğrultusunda Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salihli ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, örgütsel dokümanlar ve DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılardan birinin, İstanbul'da 21 Mart'ta düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklularla bağlantısının bulunduğu değerlendiriliyor.



