GÜNCELLEME - Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan iki bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kulak Mahallesi'nden 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı (32) ile Ömer Özer'i (32) bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Drone destekli sürdürülen çalışmalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timinin (DEGAK) 6 personeli ile arama kurtarma gemisi "TCSG Yaşam"ın yanı sıra Mersin Emniyet Müdürlüğünün 7 su altı polisi yer alıyor.

Ekipler, denizin yaklaşık 15 mil açığına kadar çalışma yürütürken, jandarma ve AFAD da kıyı çevresinde arama yapıyor.

Bu arada, Antalya'dan kalkan bir helikopterin de deniz üstü uçuşla çalışmalara katıldığı öğrenildi.

- "Su kenarındaki aileleri hep televizyonda görürdük"

Mersin Büyükşehir Belediyesince çalışma yapılan bölgeye kurulan çadırda kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Çalışmaları izleyen Özer'in kız kardeşi Derya Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerden iyi haber beklediklerini söyledi.