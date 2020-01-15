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  4. GÜNCELLEME - Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCELLEME - Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi "TCSG Yaşam" da çalışmalara katıldı - Kayıp Özer'in kız kardeşi Derya Özer: -"Sahil kesimindeki vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyorum. Gördükleri en ufak bir şeyi bize bildirsinler" KAYIP YAKINININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan iki bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kulak Mahallesi'nden 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı (32) ile Ömer Özer'i (32) bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Drone destekli sürdürülen çalışmalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timinin (DEGAK) 6 personeli ile arama kurtarma gemisi "TCSG Yaşam"ın yanı sıra Mersin Emniyet Müdürlüğünün 7 su altı polisi yer alıyor.

Ekipler, denizin yaklaşık 15 mil açığına kadar çalışma yürütürken, jandarma ve AFAD da kıyı çevresinde arama yapıyor.

Bu arada, Antalya'dan kalkan bir helikopterin de deniz üstü uçuşla çalışmalara katıldığı öğrenildi.

- "Su kenarındaki aileleri hep televizyonda görürdük"

Mersin Büyükşehir Belediyesince çalışma yapılan bölgeye kurulan çadırda kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Çalışmaları izleyen Özer'in kız kardeşi Derya Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerden iyi haber beklediklerini söyledi.

Ağabeyinin sık sık balık tutmaya çıktığı için bölgeyi iyi bildiğini anlatan Özer, "Sahil kesimindeki vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyorum. Gördükleri en ufak bir şeyi bize bildirsinler. Teknelerinde çok sayıda su üzerine çıkabilecek malzemeler vardı. Biz hep böyle şeyleri, su kenarında bekleyen aileleri haberlerde görürdük. Biz hepsi için üzüldük şu an bizim başımızda. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın." ifadesini kullandı.

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