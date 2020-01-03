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  4. GÜNCELLEME - Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCELLEME - Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in banliyölerinden Villejuif'te bıçaklı saldırıyı düzenleyen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.

Olay yerine giden İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, yaptığı açıklamada, yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin yaralandığını belirtti.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı paris

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