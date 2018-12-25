HABER

GÜNCELLEME - Sakarya'da, darb edilen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 23:35 | Son Güncelleme

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'da, darb edilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kırantepe mevkisinde, A.C. (66) ile M.E. (41) ve M.P. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen A.C, yere düştü. Olay yerine gelen yakınları, yaralıyı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. A.C, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheliler M.E. ve M.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!
Belediye personeli Noel baba kostümüyle yabancıların evlerini ziyaret ettiBelediye personeli Noel baba kostümüyle yabancıların evlerini ziyaret etti
Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli (3)Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekipleri darp gözaltı Serdivan tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Bornozlu yatak pozuyla olay oldu

Bornozlu yatak pozuyla olay oldu

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Ankara ve 10 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı

Hastanede korkunç olay!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

İstanbul'da metroda intihar!

İstanbul'da metroda intihar!

TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

Afganistan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.