GÜNCELLEME - Sakarya'da, darb edilen kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da, darb edilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kırantepe mevkisinde, A.C. (66) ile M.E. (41) ve M.P. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen A.C, yere düştü. Olay yerine gelen yakınları, yaralıyı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. A.C, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheliler M.E. ve M.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

