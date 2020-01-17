HABER
  4. GÜNCELLEME - Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

GÜNCELLEME - Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 21:23 | Son Güncelleme

Arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgedeki Dinar Deresi'nde Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinden geçen bir aracın kamerasına yansıyan görüntüde yer alan kişinin Gülistan Doku olduğu değerlendiriliyor GÜLİSTAN DOKU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN KİŞİNİN KAMERALARA YANSIMASI EKLENDİ

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar sürüyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri ve jandarma su altı arama kurtarma personelinden oluşan 40 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek veriyor.

Polis ve jandarmanın dedektör köpeklerle yürüttüğü çalışmalarda Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile gelen Vali Tuncay Sonel, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Su altı robotlarıyla arama çalışmalarının sürdürüldüğü teknede incelemelerde bulunarak bilgi alan Vali Sonel, özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Doku'nun ailesi ve yakınlarıyla da bir araya gelen Sonel, yaptığı konuşmada, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Vali Sonel, "AFAD'ımız, Deniz Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, polis dalgıçlarımız orada, arkadaşlarımız uğraşıyor. İnşallah bulunur. Evladımız bizim evladımız, bizim kızımız." dedi.

Yeni talep ettikleri ekiplerin kısa sürede kente geleceğini ifade eden Sonel, sabırlı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

- Genç kız olduğu düşünülen kişinin görüntüsü araç kamerasında

Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak'ta Elazığ'dan Tunceli istikametine giden özel bir araç sürücüsü, aracının kamerasına yansıyan görüntüleri savcılığa teslim etti.

Plaka Tanıma Sisteminden 12.24'te geçen aracın kamerasına yansıyan görüntüde, 12.25'te Dinar Deresi'nde Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki bariyerlerin arasında bir kişinin oturduğu görülüyor.

Görüntüler ve Doku'nun HTS dökümleri üzerinde inceleme başlatan savcılık, genç kızın 12.25 sularında telefonundan sinyal kesildiğini, görüntüdeki kişinin Gülistan Doku olma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdi.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında bir intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Ayrıca daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evraklar ve makas bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Genç kadın babasıyla tartışan kardeşi tarafından kazara bıçaklandıGenç kadın babasıyla tartışan kardeşi tarafından kazara bıçaklandı
Kütahya’dan İdlib’e 7 tır yardım malzemesiKütahya’dan İdlib’e 7 tır yardım malzemesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku kayıp üniversite öğrencisi Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu

Fiyatı 20 TL'den 5 TL'ye düştü! Uzun kuyruklar oluştu

Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sınır dışı edildiler

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulunmuştu! Tutuklandılar

Son dakika! MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu

Acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika! Doğa Koleji'nin devir işlemleri tamamlandı, maaş krizi çözüldü

Flaş gelişme: Maaş krizi çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.