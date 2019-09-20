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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:39 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak'ın yanı sıra Aydın, Muğla ve Kırıkkale'de aralarında eski polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan M.K.A, E.İ, M.B, S.A.P, A.T, M.K, M.Ç, A.K. ve F.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K.A. ile M.B tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Zonguldak

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