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  4. Günde 16 bin kalori alan profesyonel yiyicinin kilosuna inanamayacaksınız

Günde 16 bin kalori alan profesyonel yiyicinin kilosuna inanamayacaksınız

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2020 15:46 | Son Güncelleme

Youtube kanalında yaptığı yemek meydan okumalarıyla tanınan 29 yaşındaki Katina DeJarnett, tek oturuşta 16 bin kalori almasına rağmen sadece 72 kilo.

Günde 16 bin kalori alan profesyonel yiyicinin kilosuna inanamayacaksınız

Kendini profesyonel yiyici olarak tanımlayan Washington'dan Katina DeJarnett, Nisan 2019’dan beri tek oturuşta devasa porsiyonları bitirme konusunda kendini geliştirdi. Bir oturuşta 16 bin kalorilik yemek yiyebilen genç kadın o kadar yemeğe rağmen sadece 72 kilo. Takipçileri, bu kadar yemek yemesine rağmen kilosunu nasıl koruduğu konusunda kendisine sürekli sorular soruyor.

Yediği devasa yemeklerin videolarıyla sosyal medya hesaplarında yüzbinlerce takipçiye ulaşan DeJarnett, aynı zamanda bir vücut geliştiricisi. Genç kasın yemek serüvenini şu sözlerle anlatıyor:

"Geçtiğimiz yıllarda vücut geliştirme çalışmaya başladım ve Nisan 2019'da ilk kez yerel bir kadın vücut geliştirme şovunda yarıştım. Şov için hazırlanırken, her zaman aşırı derecede açtım, bu yüzden YouTube'da rekabete dayalı yeme ve yemek zorluklarını telafi etmek için videolar izlemeye başladım." diyen Katina şunları ekledi: "Kalori alımımı dengelemeye dikkat ediyorum ve genellikle haftada 18.000-22.000 kalori arasında yemeyi hedefliyorum."

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Haftada bir kez yemek yarışı yaptığını söyleyen Katina, zorluklarını sevdiğini söylüyor. Yeme yarışmalarından kazandığı parayla hayatını gayet iyi geçindirdiğini belirten kadın, aldığı kalorilerin de vücut gelişmesi için faydalı olduğunu söylüyor.

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