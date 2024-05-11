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    4. Günde 30 dakika yapmak yetiyor! Faydaları saymakla bitmiyor

    Günde 30 dakika yapmak yetiyor! Faydaları saymakla bitmiyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    11.05.2024 08:18
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    Egzersizin sağlıklı yaşam için önemine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Beril Özturan, “Her gün en az 30 dakikanızı fiziksel aktivite için ayırdığınızda daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilir, yaşam kalitenizi artırabilir ve kronik sağlık problemlerine yakalanma riskini azaltabilirsiniz” dedi.

    Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Beril Özturan uyarılarda bulundu. Egzersizin faydalarını sıralayan Dr. Öğr. Üyesi Beril Özturan, “Egzersiz kas kuvvetini, dayanıklılığını, esnekliğini artırır, kiloyu azaltır ve korur, kalp damar hastalıklarının riskini azaltır, kan şekeri ve kan yağlarının düzeylerini düşürür, psikolojik durumu ve uyku kalitesini düzeltir, kemik mineral yoğunluğunu artırır, bazı kanser tiplerini ve kronik ağrıyı azaltır” şeklinde konuştu.

    "RUH VE BEDEN SAĞLIĞI İÇİN GÜNDE 30 DAKİKA EGZERSİZ YAPIN"

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    Yetişkinlerde kalp hastalıkları ve inme riskinden korunmada Amerikan Kalp Derneği’nin egzersiz önerilerinde bulunduğuna dikkati çeken Özturan, “Günde en az 30 dakika, haftada en az 5 gün orta şiddette aerobik egzersiz ya da haftada 3 gün, 25 dakika şiddetli egzersiz önerilmektedir. Dirençli egzersizlerin kan basıncını düşürdüğü, oksijen tüketim değerini arttırdığı ve vücut yağlarını azalttığı bilinmektedir. Ayrıca metabolik sendrom risk faktörleri olan obezite, HbA1c ve sistolik kan basıncı üzerine de etkileri bulunmaktadır ”ifadelerini kullandı.

    "EGZERSİZ DEPRESYON VE DEMANS RİSKİNİ AZALTIR"

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    Egzersiz programları ile depresyon semptomlarında ve demans gelişim riskinde azalma görüldüğünü belirten Özturan, “Obezite yani fazla kilolu olmak, pek çok kronik hastalıklar ve psikolojik sorunlarla ilişkilidir. Obezite tedavisinde egzersizin kilo kaybı üzerine etkisi diyetten daha azdır. Egzersiz özellikle diyetle birlikte etkili bir kilo verme aracıdır. Başlangıçta haftada 3-5 gün, 30-45 dakikalık orta şiddette egzersiz, uzun dönemde ise haftanın her günü veya çoğu gününde, en az 30 dakika veya üzerinde orta şiddette fiziksel aktivite olmalıdır” şeklinde konuştu.

    "KİREÇLENMEYE KARŞI ETKİLİ"

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    Obezite ile birlikte bulunan kireçlenme (osteoartrit), fibromiyalji, bel ağrısı ve migren gibi kronik ağrı sendromlarında da egzersizin oldukça etkili olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Özturan şu bilgileri paylaştı:
    “Osteortritte kilo vermek ekleme olan yükü azalttığı gibi inflamasyonuda azaltarak şikâyetlerde gerileme yapmaktadır. Özellikle karın yağlanması ciddi bel ağrısı ile ilişkili bulunmuştur. Osteoporozda koşma, sıçrama gibi egzersizler önerilirken, 50 yaş üzeri ve egzersiz alışkanlığı olmayanlarda aerobik, aralıklı koşma gibi düşük şiddetteki egzersizler daha uygundur.”

    "GÜNLÜK YAŞAMINIZDA HAREKET ALIŞKANLIĞI KAZANIN"

    spor yapan kadın

    Günlük yaşamda da hareket etmek için fırsatlar oluşturabileceğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Özturan, “Sağlığınız elverdiği ölçüde asansör yerine merdiven kullanın, evcil hayvanlarınız varsa onu gezdirin, işleriniz kendiniz yapın, dans edin. Unutmayın düzenli egzersiz ruh ve beden olarak daha sağlıklı, daha mutlu ve enerjisi yüksek bireyler olmanızı sağlayacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı. (İHA)

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