Günde 6 litreden fazla süt sağıyor

Hiper-laktasyon yüzünden vücudu günde 6 litre süt üretiyor

1 / 6 Bu sendrom dolayısıyla dört aylık Keith'in annesi Kachman, oğlunun ihtiyacı kadar olan sütü ayırıyor geri kalanını ise paketleyip sütü gelmeyen annelere ve süt bankasına bağışlıyor.

2 / 6 Her beş dakikada bir süt sağan kadın, ''Sütüm çok fazla. İş yerinde, otoparklarda, toplantı aralarında kısacası her yerde süt sağıyorum. Neyse ki çok anlayışlı patronlara sahibim. Ancak trafikte süt sağmam biraz komik görünüyor. Ne yapabilirim. Süt gelmeyi bırakmıyor'' diye konuşuyor.

3 / 6 Bebeğini 18 aydan sonra emzirmeyi düşünmediğini söyleyen Kate, sütünü ise bağışlamayı sürdüreceğini ifade etti.

4 / 6 Hiperlaktasyon sendromu nedir? Hiperlaktasyon sendromu, annenin bebeğinin ihtiyacı olandan daha fazla süt ürettiği nadir bir durumdur. Annenin bu durumda meme iltihabı ve meme kanallarında sorun yaşayabilir.

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