GÜNDEM / 19 Ocak 2020

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Haliliye Belediyesi Sosyal Market açılışına katılacak, Akçakale İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanlığı ile Halfeti İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

- Berlin'deki temaslar çerçevesinde bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Zirvesi'ne, Merkel tarafından verilecek çalışma yemeğine ve basın toplantısına katılacak.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Berlin'e hareket edecek.

3- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.

1- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin Türk ve yabancı yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- MEB, destekleme ve yetiştirme kurslarını mercek altına aldı

- Milli Eğitim Bakanlığı, ilk kez 81 ilde destekleme ve yetiştirme kurslarında Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dilde öğrenci başarısını araştırdı

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

- "Eş zamanlı olarak 2 bin 347 okulda uygulanan ve sorunsuz şekilde tamamlanan araştırmaya tekil 180 bin 177 öğrenci katıldı. Aynı öğrenci birden fazla araştırmaya katılabildiği için ders temelli katılımcı öğrenci sayısı 310 bin 76'ya çıktı"

- "Çok kapsamlı bir araştırma oldu. Sonuçlara yönelik değerlendirme devam ediyor. Değerlendirme sonunda bu kurslarımızın verimliliğini görmüş olacağız"

- "Kursların öğrencilerimizin başarılarına etkilerini ve dolayısıyla kursların etkinliğini artırabilmek için gerekli destekleri sağlayacağız"

(Yıldız Aktaş/Ankara)

2- İhracat desteklerinde 2019 "altın yıl" oldu

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

- "Bakanlığımızca verilen ihracata yönelik devlet destekleri için 2019 tam anlamıyla 'altın yıl' oldu. Destek ödemelerinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve 3,2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık"