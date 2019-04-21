GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2019

(Balıkesir/15.15/Sakarya/17.30)

5- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe ile Arkas Spor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı Erkekler 1. Lig final etabının üçüncü ve son gününde Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor-Palandöken Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Kayseri/14.00/16.30)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 22. haftası 4, Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası ise tek maçla tamamlanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 32. hafta maçları yapılacak.

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